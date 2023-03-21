"Назначить Добрякова Андрея Анатольевича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта", — сказано в документе, опубликованном на портале правовой информации во вторник.

Росавиацию возглавляет Александр Нерадько, Добряков стал его пятым заместителем, следует из данных на сайте ведомства.

Какие направления деятельности будет курировать Добряков в Росавиации, а также информацию о его прошлых местах работы в пресс-службе ведомства пока не сообщали. Полный тезка Добрякова ранее возглавлял представительство "Аэрофлота" в Риме, следует из отчетности компании за первый квартал 2021 года.