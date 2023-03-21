Редевелопмент охватит городскую территорию, примыкающую к Оке, расположенную в пешей доступности от нижегородского Кремля. Проектом предусмотрено строительство новых офисных и жилых зданий, а также ввод в эксплуатацию реконструированных объектов культурного наследия. Девелопер планирует ввести 127 тыс. кв. метров жилых и коммерческих площадей в новых зданиях.

Лебедев отметил, что общая площадь реставрируемых и восстанавливаемых объектов культурного наследия в рамках проекта — около 20 тыс. кв. м. Речь идет о зданиях бывшего мельничного завода купцов Башкировых дореволюционной постройки.

Кроме того, компания совместно с региональным фондом капремонта примет участие в ремонте фасадов и кровли других объектов культурного наследия, расположенных на "речном фасаде" Черниговской.

Проект стартовал с работ по укреплению берега и склона, далее планируется благоустройство набережной Оки и восстановление охраняемой исторической застройки.

Как сообщалось, Glorax и Нижегородская область договорились о реализации проекта развития исторического центра Нижнего Новгорода на ПМЭФ в 2021 году.

Glorax основана в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Основное направление — жилищное строительство в сегментах комфорт- и бизнес-класса. Суммарный портфель компании насчитывает около 3 млн кв. м.