"Всех троих нашли. В удовлетворительном состоянии", — сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, водитель находился в машине, двоих пассажиров обнаружили недалеко от берега.

Ранее сообщалось, что в понедельник днем люди на автомобиле УАЗ выехали из поселка Большого Голоустного в сторону бухты Песчаной и потерялись на льду из-за плохих погодных условий. Топливо в машине было на исходе.

Минувшими вечером и ночью спасатели помогли 14 автомобилистам и туристам, заблудившимся во время метели на льду Байкала.