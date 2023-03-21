"Всего в России сформировали 147 туристических маршрутов по местам воинской славы в 51 регионе. Больше всего — на территории Краснодарского края — 14", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все проекты прошли оценку экспертной группы Агентства стратегических инициатив и Минэкономразвития РФ. В их число вошли маршруты по территории Анапы, Сочи, Горячего Ключа и Туапсе, центрального участка Голубой Линии в Темрюкском районе, Малой Земли в Новороссийске.

"Туристические маршруты по местам воинской славы — помогут привлечь детей к изучению истории родного края. Они будут интересны и взрослым, причем как жителям, так и гостям региона", — цитирует пресс-служба слова губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.