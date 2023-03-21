"Уже в этом году в Санкт-Петербурге появятся первые знаки дорожного движения, предупреждающие о запрете или ограничении движения на электросамокате. Таким образом, правила будут распространяться на всех пользователей самокатов в нашем городе (кикшеринговых компаний и для частных самокатов). Контроль за соблюдением правил обеспечивается ГИБДД", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя комитета по транспорту Дмитрия Ваньчкова.

Отмечается, что комитет по транспорту северной столицы и кикшеринговые компании начали подписывать соглашения об использовании электросамокатов на текущий год. Соглашения подписываются в Петербурге с 2021 года с целью обеспечения безопасности пешеходов и водителей самокатов, а также для регулирования правил пользования электросамокатами в северной столице.

Изменения в ПДД, вступившие в силу 1 марта 2023 года, определили максимальную скорость для электросамокатов — не более 25 км/ч.

В дополнение к указанным правилам соглашение определяет зоны запрета использования электросамокатов в Петербурге. Полностью запрещено движение на электросамокатах в ряде общественных локаций — преимущественно в исторической части города — в частности, на Дворцовой и Адмиралтейской набережных, Невском проспекте, Большой Конюшенной, Большой и Малой Морской улицах, на Дворцовой, Исаакиевской площадях, в Центральном парке культуры и отдыха, а также на территории культурного центра "Севкабель".

В правилах указаны места, где нельзя парковать и завершать аренду электросамоката: мосты, газоны, парки и сады. Запрет действует в 15-метровом радиусе от остановок общественного транспорта и выходов со станций метро.

Документ предусматривает, что средства индивидуальной мобильности, используемые в Петербурге, должны быть в исправном техническом состоянии, очищены от наклеек, вандальных надписей и грязи, оборудованы исправной тормозной системой, звуковым сигналом, передней фарой, светоотражателями и ограничителями скорости.