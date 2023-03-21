"Мероприятия необходимы для восстановления газонов и дорожек после обильного таяния снега — за зиму выпало 164 см (...) В общей сложности планируется ограничить вход на 104 объекта", — говорится в сообщении.

Уже закрыты Юсуповский, Лопухинский, Никольский, Румянцевский и Таврический сады, Казанский и Екатерининский скверы, парк Екатерингоф, Московский парк Победы, сад Девятого Января, сад Сан-Галли, сад Василеостровец и другие.

Уточняется, что в последнее время в Петербурге часто фиксировали резкие перепады температур, из-за чего почва сильно переувлажнена.

Власти просят жителей воздержаться от прогулок в садах и парках, которым требуется около месяца, чтобы прийти в норму. Дату их открытия определят в зависимости от погоды и состояния газонов и дорожек.