На внутренних воздушных линиях количество пассажиров выросло на 4,7% и составило 442,719 тыс. человек. Международными рейсами за два месяца перевезено 6,303 тыс. пассажира (снижение на 36,8%).

За февраль 2023 года пассажиропоток аэропорта составил 195,493 тыс. человек (рост на 7,2% к февралю 2022 года). Внутренними рейсами летали 193,003 тыс. пассажиров (рост на 8,1%).

По итогам 2022 года аэропорт обслужил 3 млн 742,387 тыс. пассажиров (на 4,3% меньше, чем в 2021 году). Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт".