"Продолжаем работу по повышению доступности взаимных турпоездок между Россией и Китаем. После снятия антиковидных ограничений КНР в феврале этого года российские туроператоры начали прием китайских групп, путешествующих по визам. Для возобновления групповых безвизовых поездок между странами ожидаем актуализированный список китайских туристических компаний, которые планируют направлять безвизовые групповые туры", — сказал он.

В министерстве надеются, что объем туристического потока с китайской стороной восстановится до доковидного уровня уже в ближайшие годы.

"Учитывая взаимное доверие, уважение суверенитета и интересов друг друга, туризм в перспективе может стать основой роста торговли услугами для наших государств", — сказал Вахруков.

Он также отметил, что в настоящее время ведется работа по запуску единой электронной визы и над упрощением расчетов иностранных туристов внутри России.

"Совместно с бизнесом планируем вести работу над расширением предложения, в том числе для новых категорий китайских туристов, в традиционно туристических направлениях, таких как Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, а также в еще не пользующихся популярностью регионах", — добавил замминистра.

20 февраля в Минэкономразвития сообщили, что РФ и КНР возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках от 2000 года, приостановленное во время пандемии коронавируса. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. В ведомстве заявили, что начали формировать списки туроператоров, имеющих право отправлять группы. При этом дата возобновления туристических поездок до сих пор не определена.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) во вторник попросила Минэкономразвития прояснить сроки возобновления безвизовых поездок. Как отмечают туроператоры, спрос на туры в Россию в Китае очень высок, но возобновлению массового туризма мешает необходимость получать визы.