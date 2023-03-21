В рейтинг вошли 99 объектов, Эрмитаж стал единственным представителем России.

Авторы опирались на отзывы путешественников в интернете, расстояние от ближайшего международного аэропорта, наличие комфортных отелей поблизости, безопасность, популярность в соцсетях.

"По совокупности этих параметров Эрмитаж занял 78 место, обойдя такие всемирно известные достопримечательности как Тадж-Махал и Великая китайская стена", — говорится в сообщении.

Аналитики объяснили цель исследования заботой о том, чтобы туристы при посещении мировых достопримечательностей "не испытывали разочарования от того, что реальность не оправдывает ожиданий".

Специалисты комитета также выяснили, о каких достопримечательностях Петербурга чаще всего пишут в соцсетях российские путешественники: это Эрмитаж, Петропавловская крепость и Исаакиевский собор. Среди новых музеев чаще всего упоминается музей современного искусства "Эрарта".