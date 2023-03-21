"У нас работает на "Ночь театров" более 100 площадок, зрителей мы ожидаем около 14 тыс.", — сказал на пресс-конференции во вторник гендиректор — художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман.

По его словам, ожидается, что 100 тыс. человек примут участие в акции в онлайн-формате. "Надеемся, что будет больше", — отметил он.

Глава Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский сообщил в ходе пресс-конференции, что открытие акции пройдет в Московском музыкальном театре "Геликон-опера". По его словам, в рамках акции пройдет большое количество авторских встреч, специальных проектов, мастер-классов.

"С 17:00 до 21:00 детская программа будет проходить; основной пул мероприятий стартует вечером. В 21:00 в "Геликоне" даем старт этой акции с коллегами. До 2:00 ночи (продлится)", — сказал Кибовский.

Руководитель департамента сообщил, что многое в рамках акции будет приурочено к двухсотлетию со дня рождения драматурга Александра Островского. Программа будет обширной, она будет размещена в разделе "Афиша" на портале mos.ru. Участие в акции будет бесплатным, регистрация на мероприятие будет проводиться с 16:00 21 марта.