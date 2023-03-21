"В фестивале участвуют 34 площадки — музеи и библиотеки", — сказала она журналистам.

Это в том числе Этнографический музей, Музей истории религии, Музей железнодорожного транспорта, Музей Фаберже и Музей хлеба. Новички этого года — Музей петербургского авангарда, Музей христианской культуры и две библиотеки — библиотечный центр "Лист" в Шушарах и детская библиотека №10 "Компас" в Приморском районе.

"Детские дни" состоят из двух блоков — основной и параллельной программы. Первая представлена игрой-путешествием по экспозициям 10 музеев. Мероприятия параллельной программы объединены темой "Невыразимое": культурные учреждения города проведут для детей интерактивные выставки, акции, игровые программы, занятия и экскурсии, мастер-классы и творческие мастерские.

"Невыразимое" — это про многочисленные контексты, которые стоят и за музейными экспонатами, и за интерьерами музейных залов, и за книгами. Речь идет о том, что человек может довообразить себе", — пояснила Мацкевич.

Так, Музей истории религии, по словам его директора Любови Мусиенко, подготовил экскурсию "Музыкальная машина времени". Дети, посещая разные экспозиционные залы, смогут узнать о том, как ритмы и напевы сопровождали человека в разные эпохи; услышат древнейший музыкальный инструмент — лопатки мамонта; а также откроют для себя, как в древности можно было передать послание с помощью барабанных ударов. В конце программы юные участники узнают, какой необычный танец исполняет Шива Натараджа и попробуют изучить его элементы.

Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства предложит интерактивные экскурсии по Музею-квартире Римского-Корсакова, Музею музыки в Шереметевском дворце и Музею-квартире актеров Самойловых, сообщила замдиректора по развитию комплекса Ирина Ярославцева. В Этнографическом музее дети смогут послушать и исследовать звуки народной культуры, сказала директор учреждения Юлия Купина. А в библиотеках будут игровые программы, добавила директор Центральной городской детской библиотеки имени Пушкина Светлана Королева.

Фестиваль предназначен для детей от 5 лет. Организаторы рассчитывают, что в этом году он соберет около 20 тыс. посетителей.

"Детские дни" — проводятся в Петербурге с 2005 года. Программа включает мероприятия для широкой публики — детей, подростков и их родителей.