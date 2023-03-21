"В том числе (по созданию — ИФ) отельных комплексов, о которых мы с руководством Сбера говорили. Я надеюсь, что в этом отношении у нас есть хорошие перспективы взаимовыгодного сотрудничества", — приводятся в сообщении слова главы республики Сергея Меликова.

По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка России Анатолия Песенникова, около 1,3 млн розничных клиентов банка и свыше 24 тыс. бизнесов обслуживаются в Дагестанском отделении Сбербанка. На начало 2023 года совокупный кредитный портфель приблизился к 66 млрд рублей.

"Помимо финансовой поддержки мы уже несколько лет видим растущий спрос на цифровые решения Сбера в туризме, торговле, АПК, здравоохранении, образовании, недвижимости и многих других сферах. В 2023 году мы продолжаем инвестподдержку важных для Дагестана проектов, развитие онлайн-торговли с применением технологий искусственного интеллекта и реализацию ESG-проектов в десятках сфер и направлений", — приводятся в сообщении слова Песенникова.

По данным пресс-службы, в 2022 году бизнес Дагестана получил в Сбербанке 7,9 млрд рублей кредитов, из них крупный и средний — 3,7 млрд рублей, малый — 3,9 млрд рублей. Всего в 2022 году по программам с господдержкой предприниматели республики получили кредитов на 2,9 млрд рублей.

Юго-Западный банк Сбербанка России обслуживает территорию 11 субъектов РФ: Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Адыгеи, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чеченской республики, Дагестана.