"Заявки на групповые туры из Китая уже есть у большинства туроператоров, работающих в сегменте въездного туризма. Однако на данный момент непонятны даже приблизительные сроки возобновления взаимных безвизовых туристических поездок. В целях своевременной и качественной подготовки необходимых туроператорам для работы документов в рамках межправительственного соглашения между Россией и Китаем о безвизовых групповых поездках, просим вас сообщить предполагаемые сроки въезда в Россию китайских туристов по безвизовым спискам", — говорится в тексте письма, направленного в три ведомства.

Как подчеркивают в АТОР, туроператоры очень ждут возобновления безвизовых поездок и считают, что китайские туристы могут сыграть ключевую роль в восстановлении российского въездного туризма. В первую очередь, у них будут востребованы культурно-познавательные поездки в Москву и Санкт-Петербург, а также направления Дальнего Востока и Русского Севера.

В ассоциации напоминают, что Россия начала выдавать китайским гражданам туристические визы. Но формирование туров на базе регулярных рейсов и с необходимостью получать визы делает туры в Россию значительно дороже, что сразу ограничивает въездной турпоток из КНР.

"Под групповые туры по спискам китайские туроператоры ставят чартерные рейсы, и их пока нет, так как вопрос безвизовым въездом не решен", — подчеркивают в ассоциации.

20 февраля в Минэкономразвития сообщили, что РФ и КНР возобновили действие соглашения о безвизовых групповых турпоездках от 2000 года, приостановленное во время пандемии коронавируса. По нему организованные туристы в группе от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. В ведомстве заявили, что начали формировать списки туроператоров, имеющих право отправлять группы. При этом дата возобновления туристических поездок до сих пор не определена.