"В России стал активно развиваться внутренний туризм, и такая инициатива появилась у нас с соавторами, потому что в стране появилось много массовых направлений, в том числе и тех, которые сопряжены с рисками для жизни и здоровья. Например, горнолыжный курорты, где туристы часто получают травмы. Регионы, владельцы курортов обратились ко мне с просьбой урегулировать проблему оказания туристам качественной и своевременной медицинской помощи", — рассказала она.

Согласно законопроекту, частные компании будут привлекаться для обслуживания и организации медицинской помощи в труднодоступных местах недалеко от крупных туристических объектов. Туристу при оказании любых видов туристических услуг будет предлагаться платная страховка, чтобы в случае травм он мог рассчитывать на оперативную медицинскую помощь. Стоимость добровольного страхования будет регулироваться рынком. Поскольку страховка добровольная, то турист вправе отказаться от такой услуги, и тогда его будут обслуживать медучреждения по полису ОМС.

Как отметила Костенко, нормативы по оказанию медицинской помощи по ОМС привязаны не к курортам, которые располагаются поблизости, а к населению, проживающему рядом.

"В Шерегеше на Кузбассе проживает несколько тысяч человек, а на горнолыжный курорт приезжает в разы больше людей. Медицинская инфраструктура поселка не рассчитана на обслуживание постоянно растущего числа путешественников", — пояснила она.

Автор законопроекта добавила, что добровольное страхование может заинтересовать семьи с детьми, любителей фрирайда, горнолыжного отдыха в целом, дайвинга, велотуризма.

По словам депутата, этот законопроект – промежуточный этап в решении проблемы доступности медицинской помощи туристам в труднодоступных местах.

"В дальнейшем мы хотим убедить Минздрав, чтобы регионы могли дофинансировать свои территориальные программы и создавать там серьезную медицинскую инфраструктуру", — подчеркнула Костенко.

Законопроект, как считает Костенко, в лучшем случае может быть принят в первом чтении до конца весенней сессии, поскольку необходимо время для сбора отзывов, рассмотрения проекта и загруженности ответственного комитета.