"Парк Мира является главной городской зоной отдыха и развлечений для разных групп лиц. Ранее здесь уже были частично проведены работы по благоустройству: восстановлены дорожки, высажены деревья, появилась большая детская игровая площадка. В этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" мы приступаем к масштабной реконструкции парка. Работы будут вестись два года", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина.

В парке проведут реконструкцию исторических элементов благоустройства — входных арок, фонтана, танцевальной площадки и сцены. В юго-восточной части участка будет обустроена спортивная зона со скейтпарком. По периметру участка проложат велодорожку.

Кроме того, на всей территории запланировано обновление дорожно-тропиночной сети, обновление системы освещения, установка камер видеонаблюдения и парковой мебели — скамеек, пергол, теневых навесов, урн. Вблизи функциональных зон будут высажены цветущие кустарники и деревья.

Благоустройство планируется начать с наступлением лета, завершить — в следующем году, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.