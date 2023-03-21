"Понимания (о том, как будет выстроена работа на новом посту — ИФ) пока нет, потому что я вижу то же, что видят все, — фасад Пушкинского музея, и не знаю, что там происходит внутри. Поэтому какое-то время я потрачу на понимание того, что там происходит. После этого я буду готова говорить о каких-то планах", — сказала Лихачева "Интерфаксу".

При этом, по ее словам, уже есть понимание некоторых проблем Пушкинского музея, которые необходимо решать — ремонт здания и кадры.

Говоря о выставочной политике Пушкинского музея, Лихачева сообщила, что пока планов по ее изменению нет. "Пока выставочный план утвержден до 2024 года, дальше будем смотреть", — сказала собеседница агентства.

Ранее в Минкультуры РФ сообщили, что Марина Лошак, занимавшая пост директора ГМИИ им. Пушкина с 2013 года, покидает свой пост по собственному желанию, новым руководителем музея стала экс-директор Государственного музея архитектуры им. А.В.Щусева Лихачева.

Елизавета Лихачёва — российский музейный работник, искусствовед, историк искусства. С 2017 года была директором Музея архитектуры имени А.В.Щусева.

За время руководства Елизаветы Лихачевой в Музее архитектуры было организовано более 80 выставочных проектов. Среди них такие выставки, как "Архитектура стадионов", "Матвей Казаков и допожарная Москва", "Эпоха Модерна", "Шухов. Формула архитектуры", "Профессия — реставратор", а также временная экспозиция "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF". Один из наиболее ярких проектов Лихачевой — работа в Доме Мельникова.