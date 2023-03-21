"Сотрудники Института археологии РАН выполнили первоначальные разведочные работы в месте слияния двух федеральных трасс, А-146 Краснодар — Верхнебаканский и А-290 Новороссийск — Керчь, где начато строительство многоуровневой транспортной развязки. Ранее там был обнаружен древний грунтовый могильник III-I веков до нашей эры", — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года на месте строительства транспортной развязки под Новороссийском были обнаружены железные наконечники копья и дротика, части ножки и горла гераклейской амфоры и обломки красноглиняных сосудов. Археологи уже определили границы, которые занимает могильник, и скоро приступят к полномасштабным работам.

Все найденные предметы будут подвергнуты камеральной обработке — их опишут, сфотографируют, зарисуют, при необходимости отреставрируют и передадут в Новороссийский исторический музей-заповедник.

"Археологические исследования на месте будущей развязки не повлияют на сроки сдачи объекта в эксплуатацию и не создадут неудобства участникам дорожного движения на участке", — цитирует пресс-служба руководителя ФКУ "Черноморье" Виктора Вовка.