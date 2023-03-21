"Новым директором Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В.Щусева станет Наталья Шашкова, занимающая до этого времени должность заместителя директора по учетно-хранительской работе — главного хранителя этого учреждения", — сообщили в министерстве.

Шашкова вступит в должность директора Музея архитектуры 22 марта 2023 года.

Ранее в Минкультуры РФ сообщили, что Елизавета Лихачева, которая возглавляла музей с 2017 года, назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Музей архитектуры имени Алексея Щусева — один из крупнейших в мире научных центров по изучению и популяризации архитектурного наследия. Музей продолжает традиции объединенных в 1963 году Научно-исследовательского музея архитектуры Академии строительства и архитектуры СССР (учрежден в 1934 году) и Музея русской архитектуры (учрежден в 1945 году). Носит имя своего основателя и первого директора, русского и советского архитектора Алексея Щусева.