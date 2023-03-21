"В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" экспертная группа АСИ провела оценку и сформировала рекомендации по реализации 147 туристических маршрутов по местам воинской славы в 51 регионе. Наибольшее количество таких маршрутов проходят по Краснодарскому краю – 14, Нижегородской области — 8, Белгородской области — 7, Калужской области — 6, Московской области — 6, Мурманской области — 6 и Тамбовской области – 6", — говорится в сообщении.

Как отметили в АНО, маршруты разрабатываются и формируются регионами и уже имеют готовую программу для посещения, в которую входит перечень достопримечательностей, исторических мест.

"Маршруты включают посещение не только мемориальных комплексов, памятников и исторических мест решающих битв и сражений, но и рассказывают о подвигах наших соотечественников, знакомят с жизнью и бытом героев войны разных лет. Предложенные туристические маршруты позволят в интерактивно-познавательном формате вовлечь детей и взрослых в изучение истории родного края и своей страны, а также станут визитными карточками регионов и точками притяжения туристов", — цитирует пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.