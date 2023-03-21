В сервисе "Виртуальные экскурсии" появились новые маршруты после масштабного обновления.

"Виртуальные экскурсии" — это совместный проект комитета по культуре и социальной сети ВКонтакте, который стартовал в 2020 году.

К турам по Исаакиевскому собору и собору Святых первоверховных апостолов Петра и Павла с этого года добавлены сразу четыре новых объекта: Михайловский театр, храм Спаса на Крови, Елагиноостровский дворец и Капелла.

Пользователям будут доступны локации, куда невозможно попасть с обычной экскурсией. Теперь с помощью высококачественных 360°-панорам можно взглянуть на роскошный зал Михайловского театра со сцены или войти в петербургскую Капеллу через царский павильон. Также полностью обновлен дизайн самого мини-приложения.

Виртуальные туры по-прежнему проходят в свободном формате. Посетители сами выстраивают маршрут по локациям. Среди новых представленных шедевров — интерьеры Елагиноостровского дворца после реставрации и уникальные мозаики Храма воскресения Христова на крови.