"Глобальные мировые события в последние три года существенно повлияли на развитие туристической отрасли, что повысило спрос на СТК (спортивно-туристический комплекс — ИФ) "Шерегеш" как среди туристов, так и инвесторов. С учетом этого по ряду позиций были пересмотрены объемы вложений и темпы строительства", — говорится в сообщении.

В частности, общий объем инвестиций по ранее заключенным с инвесторами соглашениям до 2035 года составлял 150 млрд рублей. После актуализации стратегии сумма инвестиций из внебюджетных источников составила 181,5 млрд рублей до 2035 года "с учетом строительства аэропорта в Шерегеше". Таким образом, показатель вырос на 21%.

Скорректированная стратегия развития курорта также предполагает увеличение количества спальных мест с 11,5 тыс. до 47,3 тыс. (рост в 4 раза — ИФ), что "позволит обеспечить 3,4 млн посещений в год". Согласно сообщению, за 2022 год "Шерегеш" посетили 2,6 млн туристов. Таким образом, показатель планируется увеличить на 31%. "Протяженность трасс возрастет почти в четыре раза — с 56 км до 200 км, количество подъемников — в два раза, объектов питания — почти в пять раз", — говорится в сообщении со ссылкой на обновлённую стратегию. Как сообщалось, в настоящее время на курорте работает 19 подъёмников, 77 кафе и ресторанов.

"Особое внимание в стратегии уделяется развитию медицинской инфраструктуры СТК, его транспортной доступности, надежности электро- и водоснабжения. В целом реализация стратегии развития СТК "Шерегеш" рассчитана на три этапа: 2020-2025 годы — строительство базовой инфраструктуры; 2026-3030 годы — начало значимого роста турпотока; 2031-2035 годы — интенсивный рост турпотока и инфраструктуры индустрии гостеприимства", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что "основным катализатором для привлечения инвесторов в "Шерегеш" стал процесс подготовки к созданию в Таштагольском районе (где расположен курорт — ИФ) и Междуреченске особой экономической зоны туристско-рекреационного типа". Как сообщалось, создание ОЭЗ запланировано к 2024 году.

Со ссылкой на данные компании Strategy Partners пресс-служба отмечает, что "Шерегеш" — второй по посещаемости курорт в России.