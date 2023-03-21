"Опасность представляют пепловые выбросы и обвалы. Туристам следует воздержаться от посещения окрестностей вулканов в радиусе 25 километров", — говорится в сообщении.

На вулкане Шивелуч сейчас продолжается экструзивное извержение: происходит выжимание блоков лавы, оно сопровождается парогазовой активностью и свечением лавового купола, иногда обрушениями раскаленных лавин. В любой момент Шивелуч может выбросить пепел на высоту до 15 км над уровнем моря, с его склонов могут сойти пирокластические потоки.

Извержение продолжается и на вулкане Безымянный. Оно сопровождается парогазовой активностью и иногда обрушениями раскаленных лавин по склонам лавового купола.

"Извержение в первую очередь представляет опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда", — отмечают спасатели.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

Безымянный — один из самых активных вулканов мира — находится на Камчатке вблизи Ключевского вулкана, примерно в 40 км от поселка Ключи. Высота Безымянного — 2 тыс. 882 м.

Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 года выделено в самостоятельный тип — "направленный взрыв" или "тип Безымянный", который признан мировой вулканологией ("directed blast", "lateral blast", "type Bezymianny"). Тогда Безымянный выбросил пепел на высоту более 40 км. Грязевой поток заполнил реку Камчатка. В результате извержения образовался подковообразный кратер диаметром более 1 км, открытый на восток. У восточного подножья Безымянного на площади 500 кв. км деревья и кустарники были сломаны и повалены в направлении от вулкана.

Именно после этого извержения 30 марта отмечается День вулканолога.