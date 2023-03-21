"Отшлифуем все эти процедуры. Тем более, есть полностью доступ к видеокамерам, видим, сколько времени занимает досмотр каждой машины. Не будет пробок на Крымском мосту, того, что может мешать туристам в этом сезоне", — сказал Аксенов журналистам после заседания Совмина Крыма во вторник.

Он сообщил, сейчас на досмотровых пунктах на Крымском мосту замеряется время прохождения автомобилистами всех процедур "до секунды".

"Там были какие-то задержки, скопления машин, в основном, с Краснодарского края, за праздники, но, тем не менее, могу сказать, что там коллеги из ФСБ системно уже обеспечивают безопасность, а с точки зрения количества пропускаемых машин за единицу времени мы эту задачу решим 100 процентов. Будет добавлено количество сил и средств", — отметил Аксенов.

Он напомнил, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин докладывал президенту Владимиру Путину о возможности пропуска по мосту небольших порожних грузовиков, но пока речь идет только о легковых автомобилях.

"Сейчас линейка транспортных средств расширяется, которые могут по мосту проехать. Как только работы будут закончены, там все будет ехать через мост", — сказал глава Крыма.

Он добавил, что в весенне-летний период снижается количество ветренных дней в Керченском проливе, что также стабилизирует работу паромной переправы.