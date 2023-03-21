"Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу действующую гостиницу 4* "Багратион" в Центральном районе Санкт-Петербурга. Начальная цена — 880 млн рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что объект находится по адресу: Синопская набережная, дом №66. Гостиница занимает особняк XIX века, построенный для князя Иоанна Грузинского — главы Дома Багратионов. После реставрации и модернизации в 2018 году гостиничный комплекс находится в отличном состоянии.

В состав лота входят три здания общей площадью 4 тыс. кв. м разной этажности (1-4 этажа) и земельный участок площадью 2,1 тыс. кв. м. Номерной фонд представлен 88 номерами. Все они выдержаны в едином стиле. Торги состоятся на федеральной торговой площадке ЭТП РАД-Lot-online.

В настоящее время гостиница работает и принимает гостей. В период низкого туристического сезона средняя заполняемость отеля оставляет 60%, в высокий сезон — 100%.