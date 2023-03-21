"В Сахалинской области в 2023 году благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" продолжат обновлять дороги, ведущие к туристическим объектам. На эти цели выделено 322 млн рублей из областного бюджета", — сообщается в телеграм-канале правительства региона.

В частности, будет обновлено 5 км автодороги Лиственничное-Охотское, которая обеспечивает проезд из Южно-Сахалинска к популярному у местных жителей и туристов месту побережья Охотского моря. Подрядная организация обновит асфальтобетонное покрытие дороги, восстановит тротуары, бордюры, обустроит автобусные остановки с устройством заездных карманов.

"Большое внимание будет уделено безопасности дорожного движения — на дороге будут устроены искусственные сооружения, освещение, дорожные знаки на флуоресцентной основе, которые сделают передвижение граждан более комфортным и безопасным", — сообщает пресс-служба.