"20 марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, который она занимала с 2013 года", — сообщили журналистам в ведомстве.

Уточняется, что Лошак на посту директора заменит искусствовед Елизавета Лихачева, которая с 2017 года руководила Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А.В.Щусева.

В Минкультуры отметили, что под руководством Лошак в Пушкинском музее было запущено свыше 60 выставочных российских и международных проектов. Воплощены в жизнь спецпроекты для младшего возраста, а также проект "Пушкинский Youth", который объединяет все молодежные программы музея. Открылась программа "Друзья Пушкинского", что помогло создать большое сообщество постоянных посетителей музея.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что после перехода на новую должность Лихачева продолжит консультативную поддержку реставрации Дома Мельникова, являющегося филиалом музея архитектуры им. Щусева, начало которой запланировано на май 2023 года.

Лошак — советский и российский куратор, галерист, арт-менеджер, коллекционер, одна из ведущих кураторов русского авангарда. Возглавляла ГМИИ им. А.С.Пушкина с 2013 года, куда была назначена Минкультуры РФ с согласия предыдущего директора Ирины Антоновой, ставшей президентом музея.

Работала в Одесском государственном литературном музее, после переезда в 1986 году в Москву около года работала в Государственном музее В.В.Маяковского.

В 1991 году стала соосновательницей (вместе с Еленой Языковой и Любовью Шакс) галереи "Роза Азора". В 1999-2003 годах была директором "Московского центра искусств" (МЦИ) на Неглинной. В 2007 году вместе с Марией Салиной открыла на "Винзаводе" собственную галерею "Проун", в которой стала арт-директором. С 2012 — руководитель Музейно-выставочного объединения "Манеж", в состав которого входили ЦВЗ "Манеж", МГВЗ "Новый Манеж", МВЦ "Рабочий и колхозница", ВЗ "Домик Чехова", Музей-мастерская Д.А. Налбандяна и музей Вадима Сидура.

Во время ее управления музей провел ряд масштабных выставок в партнерстве со всемирно известными музеями и галереями: "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России" (2017), "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции" (2018); "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо" (2018), "Пикассо & Хохлова" (2018-2019), "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" (2019).

Елизавета Лихачёва — российский музейный работник, искусствовед, историк искусства. С 2017 года была директором Музея архитектуры имени А. В. Щусева.

За время руководства Елизаветы Лихачевой в Музее архитектуры было организовано более 80 выставочных проектов. Среди них такие выставки, как "Архитектура стадионов", "Матвей Казаков и допожарная Москва", "Эпоха Модерна", "Шухов. Формула архитектуры", "Профессия — реставратор", а также временная экспозиция "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF". Один из наиболее ярких проектов Лихачевой — работа в Доме Мельникова.