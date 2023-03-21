В концертах Хора и Симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Владислава Чернушенко, народного артиста России Александра Чернушенко и Юрия Лебедева прозвучат наиболее значимые и известные произведения композитора. Мероприятия пройдут в Академической капелле.

Откроется фестиваль исполнением Концерта для фортепиано с оркестром № 1 фа-диез минор и кантаты "Весна".

В программе фестиваля особенно широко будет представлена фортепианная музыка Рахманинова. Прозвучат все четыре концерта для фортепиано с оркестром и Рапсодия на тему Паганини. В концертах примут участие молодые солисты, лауреаты международных конкурсов: Алексей Мельников, Ева Геворгян, Андрей Коробейников, Мирослав Култышев и Илья Чирсков.

Оркестр Капеллы исполнит "Симфонические танцы", последнее крупное сочинение композитора, и его Первую симфонию.

Хоровая музыка Рахманинова также займет важное место в программе фестиваля. В зале Капеллы прозвучат "Всенощное бдение", поэма "Колокола" и кантата "Весна". Также в программе — концертная постановка оперы "Алеко" с участием солистов Капеллы: заслуженного артиста России Петра Мигунова, Ольги Осипченковой, заслуженного артиста России Олега Трофимова, заслуженной артистки России Дарьи Лейбовой, Олега Радченко.