"14 человек были спасены прошлой ночью на Байкале во время непогоды", — говорится в сообщении.

Так, в понедельник вечером спасатели выдвинулись в Ольхонский район в пролив Малое Море Байкала. Водитель автомобиля сообщил, что не может продолжать путь из-за сильного ветра. Около получаса ушло на его поиски. Спасатели зафиксировали машину на льду с помощью строп, чтобы ее не унесло, и транспортировали мужчину до берега.

После спасатели направились на поиски группы из пяти человек, которые сообщили, что находятся в автомобиле между Портом Байкал и поселком Листвянкой и не могут найти дорогу в условиях плохой видимости из-за метели с сильным ветром. Спасатели обнаружили мужчин и сопроводили их до Листвянки.

Во вторник ночью поступили еще два сообщения о нахождении двух групп на льду Байкала в районе поселков Большие Коты и Большое Голоустное.

Первая из них, состоящая из восьми человек, дожидалась помощи, находясь в автомобиле. Спасатели обнаружили людей и транспортировали до турбазы в падь Черную.

Местонахождение второй группы из трех человек уточняется. По переданным координатам спасателям не удалось их обнаружить. По информации единой дежурно-диспетчерской службы, днем люди на автомобиле УАЗ выехали из Большого Голоустного в сторону бухты Песчаной и также потерялись на льду из-за плохих погодных условий. Топливо в автомобиле было на исходе.

В областном главке МЧС отмечают, что движение по льду Байкала допускается только по действующей переправе до острова Ольхон. При получении неблагоприятного прогноза погоды движение на ней прекращается.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в центральных районах Иркутской области наблюдалось усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, снег, метели, в Слюдянском районе — сильный снег. Местами по средней части Байкала порывы северо-западного ветра достигали 30-35 м/с.