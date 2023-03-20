«В материковом Китае большинство людей оплачивает еду и покупки онлайн благодаря повсеместному использованию Alipay и WeChat Pay. Также никто не использует наличные для оплаты, поэтому у иностранцев возникают трудности во время путешествий в эту страну», — пишет издание со ссылкой на старшего научного сотрудника Института Тайхэ Дина Ифань.

Как отмечает издание, российский турист недавно рассказал, что не смог оплатить в баре заказ ни наличными, ни картой Visa, потому что у него не было аккаунта в WeChat Pay.

«Мой друг из Китая везде платит за нас, когда мы идем выпить, вызываем такси», — пояснил россиянин.

Аналогичная ситуация у студентов из Камеруна, которые пожаловались на невозможность оплачивать услуги наличными. «У нас есть друзья, которые платят за нас через электронные кошельки, а мы им потом отдаем деньги», — цитирует RTHK учащихся.

По словам Дина Ифань, власти страны и бизнес стараются решить эту проблему, чтобы туристы тоже могли комфортно совершать покупки в Китае. Так, недавно Alipay и WeChat Pay заключили соглашения с картами Visa и Mastercard, и в ближайшее время путешественники должны получить возможность регистрироваться в системе и пользоваться электронными кошельками как резиденты страны.

Платежные системы WeChat Pay и Alipay – сервисы, которые позволяют оплачивать товары и услуги с помощью приложения на мобильном телефоне. WeChat Pay работает на основе мессенджера WeChat, а для оплаты через него на кассе сканируется QR-код, сгенерированный системой.