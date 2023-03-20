"Экспозиция расскажет о событиях 1941-1943 гг. на территории Невского пятачка, о защитниках этих мест: это люди разных национальностей, вероисповедания, из разных родов войск, многие из них — добровольцы. Также запланирован раздел об истории поселения и самого музея, который создавался как народный", — говорится в сообщении.

Отмечается, что коллекция хранилища будет насчитывать около тысячи экспонатов. По данным пресс-службы, эскизный проект здания уже разработан. Площадь застройки составит 300 кв. м.