Дирекция проведет отдельную конференцию, посвященную перспективам развития познавательного туризма на ООПТ.

"Приоритетным направлением, трендом развития познавательного туризма являются экологические тропы, экомаршруты. Будем делиться опытом, обсуждать вопросы создания экотроп, экологической инфраструктуры на ООПТ, организации просвещения, развития экологической культуры", — сказала Ковалева.

В конференции поучаствуют представители 45 субъектов РФ, включая Ленинградскую, Вологодскую области, Краснодарский край, Крым, регионы Сибири и Дальнего Востока.

По словам Ковалевой, заповедные территории обладают огромным потенциалом для экологического туризма, при этом маршруты прокладываются таким образом, чтобы наиболее ценные, уязвимые природные объекты были отделены от турпотока.

"Петербург — это огромный мегаполис, и многомиллионное население должно быть обеспечено возможностью посещения природных территорий", — сказала она.

Как сообщалось, число заповедных территорий в Санкт-Петербурге может достичь двадцати к 2025 году: планируется создать заказники "Ораниенбаумский", "Тарховский" и "Сестрорецкие дюны". На текущий момент в городе 17 особо охраняемых природных территорий, они занимают порядка 9,2 тыс. га, или примерно 6,5% от площади города.