"Приоритетным направлением, трендом развития познавательного туризма являются экологические тропы, экомаршруты. Будем делиться опытом, обсуждать вопросы создания экотроп, экологической инфраструктуры на ООПТ, организации просвещения, развития экологической культуры", — сказала Ковалева.
В конференции поучаствуют представители 45 субъектов РФ, включая Ленинградскую, Вологодскую области, Краснодарский край, Крым, регионы Сибири и Дальнего Востока.
По словам Ковалевой, заповедные территории обладают огромным потенциалом для экологического туризма, при этом маршруты прокладываются таким образом, чтобы наиболее ценные, уязвимые природные объекты были отделены от турпотока.
"Петербург — это огромный мегаполис, и многомиллионное население должно быть обеспечено возможностью посещения природных территорий", — сказала она.
Как сообщалось, число заповедных территорий в Санкт-Петербурге может достичь двадцати к 2025 году: планируется создать заказники "Ораниенбаумский", "Тарховский" и "Сестрорецкие дюны". На текущий момент в городе 17 особо охраняемых природных территорий, они занимают порядка 9,2 тыс. га, или примерно 6,5% от площади города.