«Спрос на туры в Таиланд и на Шри-Ланку не снижается по мере приближения летнего сезона. Поэтому полетные программы авиакомпании Red Wings из столичного аэропорта Домодедово по обоим направлениям будут продлены. Заявленная частота вылетов на курорты — два раза в неделю. Рейсы в тайскую Паттайю будут выполняться по понедельникам и пятницам, в на южное побережье Шри-Ланки Хамбантоту – по четвергам и воскресеньям», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что перелет из Москвы в Таиланд занимает почти 10 часов, на Шри-Ланку – 8,5 часов.

Как отметили в ANEX Tour, рейсы в Шри-Ланку будут осуществляться с прилетом не в Коломбо, а в международный аэропорт Маттала Раджапакса.

«Путешествующим с детьми рекомендуем выбирать для отдыха наиболее близко расположенные к аэропорту курорты, такие как Хамбантота, Виравила, Тангалле, Диквелла. Ориентировочное время трансфера до них составит от 30 минут до часа», — пояснили в пресс-службе.

Туры в Таиланд предполагаются от 4 до 25 ночей, на Шри-Ланку – до 18 ночей.