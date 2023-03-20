Сообщается, что к августу должно быть уложено асфальтобетонное покрытие на всех искусственных сооружениях 32-километрового участка трассы от "Московского большого кольца" (А -108) до обхода Покрова во Владимирской области. Всего на этом участке (2-й пусковой комплекс 1 этапа) возводится 16 искусственных сооружений.

Строительство 5-го этапа М-12 протяженностью 108 км, который проходит по Нижегородской области, ведет китайская компания CRCC. В этом году на этом участке предстоит уложить 1,1 млн тонн асфальтобетона, 650 км кабеля, смонтировать 280 км барьерного ограждения и установить 6,2 тыс. опор освещения.

Также сообщается, что для строительства 6-го этапа трассы (Нижегородская область и Чувашия) планируется привлечь дополнительные ресурсы для активизации работ.

Проект строительства автотрассы М-12 предполагает создание в 2024 году магистрали от Москвы до Казани протяженностью около 810 км. Дорога пройдет по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. Планируется, что путь от Москвы до Казани по ней на автомобиле будет занимать 6,5 часа. Строительство трассы ведет госкомпания "Автодор".