«Индонезия депортировала 47 иностранцев, в том числе 13 россиян за нарушение условий пребывания. Граждане приехали на Бали с туристическими визами и пользовались ими для осуществления трудовой деятельности», — пишет издание.

Как отмечает портал, в настоящее время один гражданин Украины заключен под стражу и ожидает суда за использование поддельного удостоверения личности Индонезии.

Ранее губернатор Бали Ваян Костер обратился к правительству Индонезии с просьбой отменить визы по прибытии для российских и украинских туристов, поскольку они пытаются искать работу в стране, въехав по туристическим визам.

В свою очередь, власти Индонезии по-прежнему разрешают поездки в страну граждан России и Украины с визой по прибытии.