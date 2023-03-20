"Ингушетия будет взаимодействовать с туроператорами этих регионов, проводить совместные инфотуры, обмениваться информацией по событийным мероприятиям для участия в них", — пишет Калиматов в своём телеграм-канале по итогам мероприятия.

Руководитель региона уверен, что сотрудничество позволит властям увеличить поток туристов в республику.

"Также у нас есть договоренность с Кавказ.РФ. Они станут соорганизаторами двух событийных мероприятий. Хочу отметить, что туризм в республике развивается и региону есть чем завлечь новых туристов — это программы детского и гастротуризма, оздоровительные, лечебные и комбинированные туры", — пишет Калиматов.

Туристический форум в этом году проходил с участием делегаций из более 20 стран мира и 57 регионов России. Трехдневная деловая программа мероприятия включала более 15 тематических сессий: конференции, презентации, дискуссии, образовательные семинары.