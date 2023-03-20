На дереве он заметил самца, издающего брачную "барабанную дробь". Из глубины парка отозвалась самка.

"С большой вероятностью в конце весны здесь можно ожидать пополнения", — поделился Глазков в своем телеграм-канале.

Биолог отметил, что в Петербурге гнездятся всего несколько десятков пар белоспинных дятлов. Они занесены в Красную книгу города.

Вид получили название из-за белого окраса нижней части спины птиц. Самцы имеют на голове красную "шапочку", а самки — черную. Длина тела пернатых — от 26 см до 31, вес — 100-130 г. Они обитают в лесной зоне Евразии.

Самки откладывают яйца в конце апреля. Кладку, которая, как правило, состоит из 3-5 яиц, насиживают оба родителя. Птенцы вылупляются через 11-12 дней.