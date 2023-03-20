Соглашение о сотрудничестве подписано в рамках международных туристических выставок "Интурмаркет" и MIТT в Москве, говорится в сообщении.

"Этот год особенный для Белгородской области — 80-летие Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. Мы планируем масштабный комплекс мероприятий, который предполагает и взаимодействие с другими регионами", — цитирует пресс-служба директора Белгородского центра туризма Евгения Ершова.

Ранее сообщалось, что к 80-й годовщине Прохоровского танкового сражения из Москвы до Прохоровского музейного комплекса в Белгородской области планируют запустить стилизованный ретро-поезд.

Кроме того, Белгородская и Курская области разработают совместный военно-исторический маршрут, открытие которого планируется к 80-летию Курской битвы.

В него войдут музей-заповедник "Прохоровское поле", музей-диорамау "Курская битва. Белгородское направление" в Белгородской области, Поныровский музей Курской битвы, Мемориальный комплекс "Поклонная высота 269" в Курской области, а также другие туристические объекты.

Годовщина Прохоровского танкового сражения отмечается в Белгородской области 12 июля. С 2020 года этот день объявлен в регионе нерабочим.

Ранее были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с Санкт-Петербургом, Башкирией, Волгоградской, Воронежской областями и Запорожьем.