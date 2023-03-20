По данным следствия, инцидент произошел 17 марта в одном из гостиничных комплексов Архыза.

Сначала мужчины подрались, а потом один из них напал на другого с ножом. Пострадавший получил множество колото-резаных ран, от которых скончался на следующий день, не приходя в сознание.

Подозреваемый в убийстве был госпитализирован с травмами, полученными в драке.

"После того, как его состояние будет стабилизировано, следователи приступят к проведению необходимых следственных действий", — говорится в сообщении.

В отношении управляющего гостиничным комплексом расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).