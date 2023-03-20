"Солнцевская ветка (метро) продолжает строиться и дойдет до станции "(Аэропорт) Внуково" (в этом году). От (Москва-)Сити до Внуково — это 30 км, одна из самых протяженных линий (столичной подземки), и (это) уникально для Москвы, потому что москвичи получат от центра до аэропорта Внуково прекрасную магистраль, прекрасную доступность", — сказал мэр журналистам.

"От Сити до Внуково — 40 минут, гарантированных для того, чтобы отсюда, с этой станции, прямо непосредственно зайти в терминал аэропорта", — добавил Собянин, уточнив, что строительная готовность станции оценивается почти в 60%.