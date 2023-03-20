"На момент остановки подъемника на нем находились люди. После проведения спасательных работ они оперативно эвакуированы, по предварительным данным пострадавших нет. Канатная дорога работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку по данному факту. Сотрудники надзорного ведомства изучат все материалы и дадут оценку случившемуся.

Между тем, ситуация находилась на контроле Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

"Поступило сообщение о том, что на курорте "Шерегеш" произошла аварийная остановка подвесной пассажирской канатной дороги. В кресельных подъёмниках находятся 24 человека, из них 1 ребенок", — сообщает пресс-служба учреждения.

Эвакуацию туристов проводили силами Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда. Люди были доставлены в безопасное место.