Редкую птицу с травмами обнаружили в городской черте жители.

"После курса реабилитации ястреб-перепелятник выпущен в естественную среду обитания", — говорится в сообщении.

Уточняется, что комитет по природопользованию ежегодно передает в госпиталь для птиц десятки редких пернатых, обнаруженных в бедственном положении на территории города.

В 2022 году в среду обитания выпустили 13 птиц после реабилитации.

День Земли был учрежден в 1971 году по инициативе ООН и приурочен к дню весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты. Праздник призван привлечь внимание людей к осознанию планеты Земля как общего дома.