"Строители завершили один из основных этапов возведения моста через реку Суру на трассе М-12 — надвижку пролетного строения. Переход соединит берега Нижегородской области и Чувашской Республики", — говорится в сообщении.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, надвижку начали в августе прошлого года. Длина пролетного строения превышает 670 м, вес металлоконструкций — свыше 8,4 тыс. т. К концу мая строители опустят пролет на 11 опор.

Хуснуллин добавил, что технологический проезд по этому мосту планируется запустить к середине осени 2023 года.

Уточняется, что мост через Суру — одно из трех внеклассных искусственных сооружений на дороге М-12. Его протяженность составляет 930,5 м, общий вес металлоконструкций моста — более 10 тыс. т.

Проект строительства автотрассы М-12 предполагает создание в 2024 году магистрали от Москвы до Казани протяженностью около 810 км. Дорога пройдет по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. Планируется, что путь от Москвы до Казани по ней на автомобиле будет занимать 6,5 часа.