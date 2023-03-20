В сообщении уточняется, что в летнем расписании, которое вводится с 27 марта, сохранены популярные российские направления: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Грозный и Сургут; будут также доступны рейсы на российские курорты: Сочи и Минеральные Воды. Кроме того выполнять рейсы в Ереван летом продолжит авиакомпания "Ширак Авиа".

Отмечается, что в столицу России авиакомпаниями заявлено к выполнению до 8 рейсов в день, полеты в Москву запланировали "Аэрофлот" и "Россия" (в Шереметьево), "Победа" (во Внуково и в Шереметьево), S7 Airlines (в Домодедово).

Авиакомпания "Победа" летом будет ежедневно летать из Саратова в Санкт-Петербург и в Сочи (с 27 мая).

Регулярные рейсы в летнем расписании аэропорта будут выполнять 12 авиакомпаний.