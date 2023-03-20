"Заканчивается время зимней спячки у бурых медведей. Оттепель, подтаявший снег и талая вода вынуждают медведей покидать берлоги. В заказнике "Кургальский" специалисты Дирекции ООПТ ЛО обнаружили свежие следы медведя", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, следы не очень крупные, судя по размерам, медведю около четырех лет.

В дирекции предупреждают, что в отличие от взрослых медведей, которые после пробуждения стараются избежать встречи с человеком, молодые медвежата начинают активно знакомиться с окружающим миром и могут подбежать к людям. "Рядом с детьми всегда находится мама медведица, и она всегда яростно защищает их от любой потенциальной опасности", — говорится в сообщении.

При посещении природных территорий жителей региона просят быть осторожными: не стоит держать продукты в открытом доступе и оставлять на местах привала пищевые остатки. При обнаружении следов медведя необходимо обойти место предполагаемого нахождения зверя. Также животных нельзя фотографировать и дотрагиваться до них.