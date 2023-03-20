«Согласно условиям договора страхования, выгодоприобретателям возмещен реальный ущерб – расходы на оплату услуг по перевозке и/или размещению по договору о реализации туристского продукта по причине прекращения деятельности туроператора. Общая сумма выплат клиентам туроператора «Джей Стади» составила 10 млн рублей в соответствии с лимитом ответственности страховщика», — отметили в компании.

Ранее страховщик сообщил, что сумма заявленных убытков превысила 13 млн рублей. Удовлетворение требований туристов «Джей Стади» осуществлялось пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора.

В конце декабря на сайте туроператора «Джей Стади» было опубликовано уведомление о прекращении деятельности в сфере международного выездного, въездного и внутреннего туризма по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Приказом Минэкономразвития России туроператор был исключен из Единого федерального реестра туроператоров.