"В январе — феврале город получил рекордную сумму курортного сбора — более 11 млн рублей , что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал Бакулин.

По его словам, рост обусловлен рядом факторов, среди которых увеличение размера курортного сбора, а также туристического потока в Железноводск.

"В городе строятся новые здравницы, идет работа по улучшению туристической инфраструктуры", — пояснил он.

Полученные от курортного сбора средства планируется направить на благоустройство общественных пространств, отметил глава города.

Железноводск, один из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край), расположен в долине между горами Бештау и Железной в естественном лесном массиве на высоте 630-650 метров над уровнем моря. В курортном городе работают более двух десятков здравниц, действуют источники минеральной воды.