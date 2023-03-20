"Можно сказать, что 2022 год — это период восстановления внутреннего туризма. В 2023 году тенденции продолжатся, о чем свидетельствует динамика. Думаю (турпоток) будет около 65 млн, а в 2022 г. было 62 млн с небольшим. То есть, выйдем на допандемийный уровень", — сказал Барзыкин.

По его сведениям, также активно восстанавливается выездной туризм. У россиян пользуются спросом такие направления, как Турция, ОАЭ, Египет, Шри-Ланка, Индия. Таиланд, по словам эксперта, за два с лишним месяца 2023 года принял столько россиян, сколько за весь 2022 год.

Барзыкин отметил, что среди внутрироссийских направлений стабильно пользуется спросом Краснодарский край, а именно Сочи. За январь-март этот город посетили уже 1 млн 100 тыс. туристов.

Также популярны Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и окрестности, Татарстан. На Северном Кавказе — Чечня и Дагестан, Кабардино-Балкария, принявшая в 2022 году 2 млн туристов.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев добавил, что указанные тенденции характерны и для Урала. Уральским туристам интересны соседние регионы, а также Северный Кавказ.

Как подчеркнул Мальцев, двух рейсов в день из Екатеринбурга в Минеральные воды недостаточно, нужны прямые рейсы в Ставрополь и Нальчик. Есть спрос среди уральцев и на зарубежные курорты. В этом отношении востребованы Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Египет, Турция.

Руководитель представительства Уральской ассоциации туризма в Аланье (Турция) Виктория Замятина рассказала о существовании идеи создать туристическое направление, которое связывало бы Урал, Иран и Турцию, и работало бы в обе стороны.

Для этого нужно решать вопросы безопасности, обеспечивать доступность и популяризацию уральских достопримечательностей в странах Азии, считает она.