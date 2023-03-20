"Долг по ковидным турам в 2021 году составлял порядка 40 млрд рублей. Потом уменьшился до 7 — 8 млрд. Сегодня есть разные оценки. Оптимистичные от органов власти — до 1,5 млрд. От бизнеса — до 5 млрд с лишним. С открытием Китая, наверное, часть долга будет реализована. Но как без господдержки? Даже 1,5 млрд — значительная сумма. Диалог с Минэкономразвития продолжается. Думаю, результат будет в ближайшее время. Повесить на бизнес эти долги несправедливо. Бизнес отвечает за туры, но не за ковид или закрытие стран Шенгена", — сказал Барзыкин.

По словам Барзыкина, в будущем стоит расширять авиасообщение с Китаем, допуская к этому процессу новые компании и увеличивая число городов вылета. В числе других перспективных туристических точке эксперт назвал Иран, Белоруссию, Армению, страны Африки.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев добавил, что на Урале также многие ожидают возможности съездить в Китай. Кроме того, празднующие в нынешнем году 300-летие Екатеринбург и Пермь готовы предоставить для китайских гостей особый турпродукт, отметил эксперт. Также уральцы заинтересованы в открытии Ирана и расширении полетных программ в страны Африки.