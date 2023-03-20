Накануне днем в службу экстренной помощи "Система-112" позвонили очевидцы, которые в парке "Лосиный остров" на территории городского округа Мытищи увидели, как несколько парнокопытных животных переходили замёрзший водоём. Неожиданно один из лосей провалился под лёд и не смог самостоятельно выбраться.

"Незамедлительно прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы осмотрели акваторию водоёма, надели гидрокостюмы и добрались до животного. Затем спасатели с помощью топоров прорубили во льду дорожку. Когда лось заплыл на очищенный участок, работники ПСЧ-315 совместно с инспекторами национального парка просунули верёвку под передней частью туловища "пленника", вытянули его из воды и протащили вперёд — подальше от полыньи", — говорится в сообщении.

Лось попытался встать на ноги, но остался лежать на льду. После кратковременного отдыха зверь поднялся и ушёл в лес, рассказали в Мособлпожспасе.