«После недавних событий наши коллеги за границей часто спрашивают о том, есть ли новые точки сейсмической опасности в стране. Туроператоры, вероятно, тоже хотели бы иметь представление о том, устойчивы ли отели к землетрясениям. Отели следует сертифицировать, чтобы нам могли доверять партнеры и туристы», — цитирует Баглыкая газета Hurriyet.

Как отмечает издание, турагентства рассчитывают, что профильное министерство разработает для отельеров сертификат сейсмоустойчивости наподобие сертификата безопасного туризма, который применялся во время пандемии коронавируса. При этом проверки может проводить не министерство, а, например, районные управы и губернаторства.

«Туристы не обязаны к нам приезжать. Они могут выбрать Париж вместо Стамбула. Традиционно в это время стамбульский аэропорт переполнен, но сейчас прибывающих мало. Я думаю, что в марте можно ожидать снижения числа иностранных туристов», — сказал Баглыкая.

Между тем, эксперт отметил, что землетрясение не повлияет на годовой турпоток в Турцию и можно рассчитывать на прием 60 млн путешественников и $56 млрд доходов туротрасли.

По словам Баглыкая, наиболее пострадавшими от землетрясения сферами станут культурный, гастрономический и деловой туризм.

В начале февраля в Турции произошла серия землетрясений магнитудой до 7,7, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. В ряде турецких городов были разрушены дома и целые кварталы. Также от землетрясения пострадала Сирия.

По последним данным, число жертв землетрясений в Турции превысило 49,5 тысячи человек, среди погибших 6,8 тыс. иностранцев.